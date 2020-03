Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun son iki oyunu keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, bu dəfə qarşılaşmalar paytaxtda təşkil olunacaq.

Günün ilk matçında “Zirə” “Qəbələ”ni qəbul edəcək. Hazırda “qartallar” 20 xalla 6-cı, “qırmızı-qaralar” isə 13 xalla sonuncu – 8-ci pillədə qərarlaşıb. Komandalar arasında birinci dövrədə bu stadionda keçirilmiş görüşdə qalib müəyyənləşməyib. İkinci dövrədə Qəbələdə oynanılmış qarşılaşmada isə əyalət təmsilçisi 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

Komandalar indiyədək 18 dəfə qarşılaşıblar. Bunların 4-də “Zirə”, 6-da “Qəbələ” qələbə qazanıb. 8 görüş isə heç-heçə bitib. Topların fərqi də bölgə təmsilçisinin xeyirinədir – 22:15. “Qəbələ” 5 oyundur rəqibinə uduzmur. “Zirə” isə axırıncı 6 ev matçında məğlub olmayıb.

Turun son matçında “Neftçi” “Bakcell Arena”da “Səbail”lə üz-üzə gələcək. “Ağ-qaralar” 33 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. “Dənizçilər” isə 19 xalla 7-ci sıradadır. “Neftçi” ilk dövrədə rəqibinə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Komandalar arasında ikinci dövrədə keçirilmiş qarşılaşmada isə hesab açılmayıb.

Flaqman bu gün qələbə qazansa, lider "Qarabağ"la xal fərqini 6-ya endirəcək. "Səbail"in isə 5-ci pilləyədək irəliləmə şansı var.

Rəqiblər Premyer Liqada 10 dəfə üz-üzə gəliblər. 6 oyunda “Neftçi” qələbə qazanıb. "Səbail" 2 görüşdə qalibiyyəti bayram edib. 2 oyun isə heç-heçə yekunlaşıb. Topların fərqində də “ağ-qaralar” öndədir - 20:7. “Səbail” 3 oyundur rəqibinə qalib gələ bilmir. “Neftçi” isə ev matçlarında meydanı qolsuz tərk etməyib.

Azərbaycan Premyer Liqası, XIX tur

1 mart (bazar)

15:00. “Zirə” – “Qəbələ”

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Elşad Abdullayev, Vüqar Bayramov, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Ramiz Mustafayev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu,

17:00. “Neftçi” – “Səbail”

Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Müslüm Əliyev, Nahid Əliyev, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Əsgər Əmirəliyev

“Bakcell Arena”

Qeyd edək ki, ilk oyun günündə “Sumqayıt” evdə “Keşlə” ilə 0:0, “Qarabağ” isə “Sabah”la 2:2 hesablı heç-heçə edib.



