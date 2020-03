Ermənistanda ilk dəfə koronavirusa yoluxma qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyan sosial media hesabı vasitəsiylə açıqlama verib. O bildirib ki, İrandan gələn 29 yaşlı şəxsdə koronavirus aşkar edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistanda onlarla şəxsin koronavirus şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyi barədə məlumatlar yayılmışdı.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.