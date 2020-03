Çində yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 79,8 mini ötüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Səhiyyə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, yoluxanlardan 2870 nəfəri ölüb, 41,8 mindən çoxu isə sağalıb.

