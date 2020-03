Slovakiyada parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb

Slovakiyada Milli Şuraya (parlament) keçirilən seçkilərdə səsvermə yerli vaxtla saat 23:00-da başa çatıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə seçkilər və siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsinə nəzarət üzrə dövlət komissiyasından bildiriblər.

Məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 22:00-da başa çatmalı olan səsvermə məntəqələrdən birində seçki komissiyasının üzvlərindən birinin ölümü səbəbindən 1 saat gec başa çatıb.

Bildirilir ki, səsvermə zamanı respublikanın 2926 yaşayış məntəqəsində 5998 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərib.

Seçkilərdə 23 partiya və 1 partiya koalisiyası iştirak edir. Seçkilərin rəsmi nəticələrinin bu gün bəyan ediləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, təxminən 5,4 milyon əhalisi olan Slovakiyada 4 445 000 vətəndaş səsvermə hüququna malikdir.

Milli.Az

