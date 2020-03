Bu ölkədə yeni növ koronavirusdan ilk ölüm halı qeydə alınıb

Avstraliyada yeni növ koronavirusdan ilk ölüm halı qeydə alınıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə "ABC" telekanalı Qərbi Avstraliya ştatının səhiyyə sisteminin rəhbərinə istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, ölən şəxs "Diamond Princess" kruiz gəmisindən ölkəyə qayıdan 78 yaşlı kişidir. O, ölkəyə qayıtdıqdan sonra xəsətxanada karantində saxlanılıb və orada dünyasını dəyişib.

Bildiririlir ki, hazırda Avstraliyada yeni növ koronavirusa 25 nəfərin yoluxduğu təsdiqlənib.

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronavirusa 79,8 min nəfər yoluxub, onlardan 2870 nəfəri ölüb, 41,8 mindən çoxu isə sağalıb.

Milli.Az

