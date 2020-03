Tacikistanda parlament seçkiləri keçirilir

Bu gün Tacikistanda parlamentin aşağı palatasına seçkilər keçirilir.

“Report” xəbər verir ki, səsvermə yerli vaxtla saat 6:00-da başlayıb.

Səsvermələr ölkənin bütün şəhər və rayonları üzrə 3 412 seçki məntəqəsində keçirilir. Parlamentin aşağı palatasına seçkilər hər beş ildən bir təşkil olunur. Bu, Tacikistanın müstəqillik dövründə (1991-ci ildən) altıncı seçkilərdir.

Ölkə vətəndaşları 63 deputatı seçəcəklər.

Seçkilərdə yeddi siyasi təşkilat - Tacikistanın Xalq Demokratiyası Partiyası, Aqrar Partiya, İqtisadi İslahatlar Partiyası, Demokrat Partiyası, Sosial Demokrat Partiyası və Kommunist Partiyası iştirak edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.