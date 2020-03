Lüksemburqda yeni növ koronavirusa ilk yoluxma halı qeydə alınıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, yoluxma halı təxminən İtaliyadan qayıdan 40 yaşında kişidə aşkar edilib.

Bildirilir ki, ilk analiz müsbət nəticə verib və hazırda ikinci analizin cavabı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronavirusa 79,8 min nəfər yoluxub, onlardan 2870 nəfəri ölüb, 41,8 mindən çoxu isə sağalıb.

Milli.Az

