Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson Kerri Simondsla nişanlanıb.

Publika.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, özünü xoşbəxt hiss etdiyini deyən 51 yaşlı hökumət başçısı 3 aydan sonra növbəti dəfə ata olacağını ifadə edib.

Qeyd edək ki, 31 yaşlı Simonds Mühafizəkarlar Partiyasında çalışıb. Boris Consonun bundan əvvəlki evlilikləri və münasibətlərindən 5 ya da 6 uşağı var. O, sonuncu həyat yoldaşından iki il əvvəl boşanıb.

Anar Türkeş

