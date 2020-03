"Valensiya" qalib gəldi, “Selta” heç-heçə etdi

İspaniya La Liqasında XXVI tur davam edir.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, turun ikinci günündə dörd oyun baş tutub.

Avrokuboklara iddialı "Valensiya" "Betis"lə ev maçında çətin qələbə qazanıb. "Eybar" üç cavabsız qolla "Levante"ni üstələyib.

"Leqanes" - "Alaves" görüşündə hərəyə bir qol vuran komandalar 1 xalla kifayətlənib. Günün son matçında "Qranada" və "Selta" qolsuz sülhlə ayrııb.

Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq.

İspaniya La Liqası

XXVI tur

29 fevral

"Eybar" - "Levante" - 3:0

Çarls, 27, 48, Orelyana, 85

"Valensiya" - "Betis" - 2:1

Qameyro, 60, Parexo, 89 - Moron, 90

"Leqanes" - "Alaves" - 1:1

Karrilyo, 59 - Peres, 47

"Qranada" - "Selta" - 0:0

Milli.Az

