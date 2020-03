Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 19-cu tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçiriləcək.

"Zirə" öz meydanında autsayder "Qəbələ"ni qəbul edəcək. Oyun 15:00-da başlayacaq.



Digər oyunda isə "Səbail" "Neftçi"nin qonağı olacaq. Matçın start fiti 17:00-da çalınacaq.

