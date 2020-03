“Şalke” darmadağın edildi, “Bavriya” 6 qol vurdu

Almaniya Bundesliqasında XXIV tur davam edir.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, turun ikinci oyun günündə beş matç keçirilib.

Son çempion "Bavariya" səfərdə "Hoffenhaym"ı 6 qolla darmadağın edib. Əslində, bu görüşdə daha çox qol vurula bilərdi. Lakin oyunun dayanması və bundan sonra yaşananların hesabın dəyişməsinə imkan verməyib. Münhen təmsilçisinin azarkeşləri rəqib klubun sahibi Ditmar Hoppun ünvanına təhqiredici banner qaldırıblar. Bu üzdən oyun dayandırılıb. "Bavariya" futbolçu və nümayəndələrinin xahişi ilə plakat yığışdırılıb. Amma meydana qayıdan hər iki komandanın futbolçuları azarkeşlərə etiraz əlaməti olaraq matçın sonunda 10 dəqiqəyə yaxın nümayişkaranə şəkildə ötürmələr edərək, hücuma keçməyiblər. "Bavariya" rəhbərliyi isə azarkeşlərə görə xəcalət çəkdiyini açıqlayıb.

"Auqsburq" - "Borussiya" matçı da məhsuldar keçib. 5 qolun qeydə alındığı qarşılaşmada Mönhenqladbax təmsilçisi üç xala sahib çıxıb.

"Mayns" öz meydanında autsayder "Paderborn"u ilk yarıda vurulan iki qolla üstələyib. Dortmund "Borussiya"sına "Frayburq"la görüşdə bir qol da qələbə üçün kifayət edib.

Fərqli vəzifələr üçün mübarizə aparan "Köln"lə "Şalke"nin duelində üç qol vurulub. Meydan sahibləri rəqibini darmadağın edib.

Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq.

Almaniya Bundesliqası

XXIII tur

29 fevral

"Mayns" - "Paderborn" - 2:0

Quaison, 29, Onisivo, 38

"Borussiya" D - "Frayburq" - 1:0

Sanço, 15

"Auqsburq" - "Borussiya" M - 2:3

Loven, 57, Finnboqasson, 83 - Bensebayni, 49, Ştindl, 53, 79

"Hoffenhaym" - "Bavariya" - 0:6

Qnabri, 2, Kimmix, 7, Zirkzi, 15, Koutinyo, 33, 47, Qoretska, 62

"Köln" - "Şalke" - 3:0

Bornau, 9, Kordoba, 39, Nübel, 75 (avtoqol)

