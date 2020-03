Koronavirusa qarşı effektiv xalq təbabəti üsulları və qidalar - SİYAHI

Koronavirusa qarşı konkret dərman olmadığı üçün insanlar müxtəlif vasitələri sınamağa çalışır.

Xalq təbabəti və türkəçarənin viruslara qarşı öz tövsiyyələri var. Koronavirusa bu üsulların nə qədər gücünün yetəcəyi sual altındadır, amma evdə hər halda bu ərzaqlar, bitkilər və metodlardan istifadə orqanizmi viruslara qarşı dözümlü edər.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusa qarşı effektiv ola biləcək bitki və qidaları təqdim edir:

1- Qara çörək otu və yağı - immuniteti yüksəldir

2- Keçibuynuzu bəhməzi - ağciyər və bronxlar üçün. Koronavirus ağciyərlərdə pnevmoniya yaradır

3- Exinesiya bitkisi - hazır şəkildə satılır. İmmuniteti gücləndirir

4- Yaşıl çay - antitoksidir

5- Zəncəfil kökü

6- Bal

7- Biyan kökü şirəsi - hazır satılır

8- Ekvalipt yağı - inhalyasiya və burun təmizləmə üçün

9- Çay sodası - qarqara və burun yumaq üçün

10- Sarıkök - südə qataraq sinəni yumşaltmaq, virusları öldürmək üçün

11- Arı məhsulları - vələmum, propolis, arı südü

12- Qırmızı soğan və Hövsan soğanı

13- İsidici ədviyyatlar - mixək, hil, istiot

14- İtburnu çayı

Qidalardan:

Avokado, brokkoli, yumurta sarısı, istiot, balqabaq, kök, çuğundur, qaraciyər, sümük suyu, qarabaşaq, sitrus meyvələri

İsti hamam, sauna, buxarlı hamam, duş, eləcə də gün işığı, açıq havada adam az olan yerdə gəzmək, dəniz havası, sakitlik, dərin yuxu, tez yatmaq da virusa qarşı sizi dözümlü edər.(medicina)

