Bu gün İspaniya La Liqasının 26-cı turunun mərkəzi qarşılaşması keçiriləcək.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hesabat turunda "Real" doğma azarkeşlər önündə "Barselona"nı qəbul edəcək. "Santiaqo Bernabeu" stadionunda keçiriləcək "El Klasiko" Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, hazırda aktivində 55 xal olan "Barselona" turnir cədvəlinin vahid lideridir. Madridlilər isə 53 xalla ikinci yerdə qərarlaşıblar.

Milli.Az

