Şah İsmayıl Xətainin heykəlinin yeri gecə saatlarında dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, heykəl Yusif Səfərov küçəsində Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası ilə Leyla Şıxlinskayanın klinikası arasındakı əraziyə köçürülüb.

Qeyd edək ki, heykəl 1993-cü ildə ucaldılıb.

