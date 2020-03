Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu bu il Azərbaycan Milli Konservatoriyasına qəbul olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə musiqiçi ARB kanalında yayımlanan "Söhbət var" verilişində danışıb:

"Mənim 35 yaşım var. Bu il Azərbaycan Milli Konservatoriyasına qəbul olmuşam. 1-ci kurs tələbəsiyəm. Musiqini dərindən öyrənmək üçün təhsil almaq qərarına gəldim".

Milli.Az

