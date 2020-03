Seda Sayan TV8-də Eser Yenenlerin aparıcılıq etdiyi "Show" verilişində iştirak edib.

Publika.az xəbər verir ki, müğənni verilişdə oğlu Oğulcan Enginin yeni münasibəti haqqında danışıb.

Ezgi Eyüboğlunu çox bəyəndiyini deyən Seda Sayan "Oğulcanın həyatında olan xanımları indiyədək qısqanmadım. Ezgi gözəl qızdır. Çox yaraşırlar", - deyə qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.