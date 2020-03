Vaşinqtonda fövqəladə vəziyyət elan edildi - Koronavirusa görə

ABŞ-ın Vaşinqton ştatının qubernatoru Cey İnsli ştatın ərazisində yeni növ koronavirusun yayılması və ilk ölüm halının qeydə alınması səbəbindən fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə qubernatorun saytında dərc edilən bəyanatda deyilir.

Bəyanatda bildirilir: "Mən, Cey İnsli, Vaşinqton ştatının qubernatoru yaranmış vəziyyətlə əlaqədar... bəyan edirəm ki, Vaşinqton ştatının bütün dairələrində fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilir".

Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ-da (Vaşinqton ştatında) yeni növ koronavirusdan ilk ölüm halı qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronavirusa 79,8 min nəfər yoluxub, onlardan 2870 nəfəri ölüb, 41,8 mindən çoxu isə sağalıb.

Milli.Az

