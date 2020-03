Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin cavab oyunlarından sonra həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, İspaniyanın Espanyol klubunun hücumçusu Conatan Kalyeridir. Argentinalı futbolçu Wolverhampton-a 3:2 hesabıyla qalib gəldikləri oyunda het-trikə imza atmışdı.

Qeyd edək ki, həftənin ən yaxşısı adına digər namizədlər Fred (Manchester United), Edin Vişça (Başakşehir) və Kay Haverts (Bayer) idi.

Milli.Az

