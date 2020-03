Rusiyalı müğənni Nadejda Babkina 22 kq arıqlayıb.

Publika.az-ın xəbərinə görə, məşhur NTV-də yayımlanan "Milyon sirr" adlı verilişdə pəhrizi faydasız adlandırıb.

Babkina qeyd edib ki, özünə qayğı və düzgün qidalanmaq mütləqdir: "8 saat ərzində istədiyim qədər yeyirəm, 16 saat isə ac qalıram. Ac qalma müddətində su və şəkərsiz, konfetsiz çay içmək olar. Artıq 3 aydır ki, bu rejimə riayət edirəm və 22 kq çəki atmışam".

