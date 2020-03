Əsədə verilən vaxt bitdi — Türkiyə hədəfləri belə bombaladı + VİDEO

Bu gecə 00:00-dan başlayaraq İdlibdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin (TSQ) əməliyyatlar yenidən başlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Əsəd-ə verdiyi vaxtın bitməsindən sonra bu addımı atıb.

Türkiyə PUA-lar (Pilotsuz Uçuş Aparatı) vasitəsilə bir çox rejim hədəfini vurub. TSQ Əsəd rejiminin qalası Lazkiyədəki bəzi hədəflərə də haubitsalarla hücum edib.



Bundan başqa vurulan hədəflər arasında rejim, Rusiya və YPG-nin birgə hərəkət etdiyi Tel Rifat, Minnag hərbi hava bazası, Neyrab hava bazası, Maaretunnuman, Vadi el Deyf, Tel Merdih və Mar Debse də var.

Əməliyyatlar zamanı çox sayda tan və təyyarənin məhv edildiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.