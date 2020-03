İspaniyada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı artıb

İspaniyada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 58 nəfərə çatıb.

Milli.Az bildirir ki, Trend-in "Mundo" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, Valensiyada 15, Madrid muxtar birliyində - 10, Andalusiya muxtar birliyində - 10, Kanar adalarında - 7, Kataloniyada - 6, Basklar ölkəsində - 3, Kastiliya və Leonda - 2, Balear adalarında - 2, Asturiyada - 1, Kantabriyada - 1, Navarrada - 1 yoluxma halı qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, ötən gün İtaliyanın səhiyyə nazirliyi 46 nəfərin yoluxduğunu bildirirdi.

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronavirusa 79,8 min nəfər yoluxub, onlardan 2870 nəfəri ölüb, 41,8 mindən çoxu isə sağalıb.

Milli.Az

