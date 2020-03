İranda olmuş əcnəbilərin ABŞ-a girişinə qadağa qoyuldu

Milli.Az bildirir ki, APA TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın vitse-prezidenti Maykl Pens bildirib.

Pens həmçinin ABŞ vətəndaşlarına koronavirusun daha çox yoluxduğu yerlərə - İtaliya və Cənubi Koreyaya getməməyə çağırış edib.

ABŞ-da virusa yoluxmanın aşağı səviyyədə olduğunu deyən vitse-prezident əlavə edib ki, prezident Tramp ABŞ-a gələn vətəndaşların ciddi yoxlanılmasını təmin etmək məqsədilə Dövlət Departamentinə İtaliya və Cənubi Koreyadakı müttəfiqlərlə işləməyi tapşırıb.

Xatırladaq ki, Ağ Ev rəhbəri şənbə günü ABŞ-da 1 qadının koronavirusa yoluxduqdan sonra öldüyünü və 4 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib.

Milli.Az

