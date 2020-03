İsmayıllıda ağır qəza: ölən və yaralı var

İsmayıllı rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Quşencə kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Əliyev Eysan Nemət oğlu idarə etdiyi "Mercedes" markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq ağaca və qaz borusuna çırpılıb.

Hadisə zamanı sürücü E.Əliyev aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən hadisə yerində dünyasını dəyişib, 1982-ci il təvəllüdlü Xələfov Səbuhi Zabit oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı üçün İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

