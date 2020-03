Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında növbəti görüşün tarix məlum olub.

Milli.Az bildirir ki, APA-nın Türkiyənin NTV telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, R. T. Ərdoğan və V.Putin arasında görüş martın 5-də baş tutacaq.

Moskvada keçiriləcək görüşdə Suriyanın İdlib vilayətində yaşanan gərginlikdən çıxış yolları müzakirə ediləcək.

Milli.Az

