Norveçdə yeni tip koronavirusa yoluxanların sayı 15 nəfərə çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə Norveç Milli Sağlamlıq İnstitutu məlumat yayıb.

Dünən daha 8 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusa yoluxanların 3-ü Oslodakı xəstəxananın əməkdaşlarıdır.

Xatırladaq ki, Norveçdə kornavirusa ilk yoluxma halı fevralın 26-da qeydə alınıb. Həmin şəxs Çindən ölkəyə qayıdan Norveç vətəndaşı olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.