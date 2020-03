Türk şəhidin dəfn mərasimində duyğulandıran görüntü ortaya çıxıb.

Publika.az xəbər verir ki, Suriyanın İdlib şəhərində şəhid olan çavuş Batuhan Tankın doğulduğu Osmaniyənin Kadirli ilçəsində keçirilən mərasim zamanı iştirakçıların islanmasın deyə əsgərlərə çətir tutması hər kəsi duyğulandırıb.

Batuhan Tank "Kadirli Asri" məzarlığında dəfn edilib.

