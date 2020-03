Azərbaycana gələn 3 Çexiya və 1 İtaliya vətəndaşı koronavirusa görə karantinə götürüldü

İrandan Azərbaycana gələn 4 xarici ölkə vətəndaşı koronavirus şübhəsi ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə gətirilib.

Milli.Az bildirir ki, mərkəzdən Trend-ə verilən məlumata görə, həmin şəxslərdən 3-ü Çexiya, 1 nəfər isə İtaliyas vətəndaşlarıdır: "Həmin şəxslər fevralın 29-u axşam yerləşdikləri oteldə özlərini pis hiss edib və təcili tibbi yardım vasitəsilə mərkəzə gətiriliblər. Müayinə olunandan sonra onlar Qobustan Xəstəxanasına köçürülərək karantinə götürülüblər. Hazırda Kliniki Tibbi Mərkəzdə 2 nəfər Azərbaycan vətəndaşı karantində saxlanılır. Onların səhhətləri normaldır, dəyişiklik yoxdur".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.