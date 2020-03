Türkiyə superliqa təmsilçisi "Rizespor"un baş məşqçisi İsmail Kartal istefa verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun prezidenti Hasan Kartal məlumat verib.

"Rizespor" Super Liqanın 24-cü turunda "Trabzonspor"la səfər oyununda 2:5 hesabıyla məğlub olub. Bundan sonra o, istefa verib. İstefa qəbul olunub.

Rizə təmsilçisi 24 turdan sonra 18 kollektiv arasında 14-cü pillədə qərarlaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.