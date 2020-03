Əməkdar artist Elza Seyidcahan oğlu Ələkbərin yeni doğulan övladının fotolarını paylaşıb.

Müğənninin İnstaqramda yerləşdirdiyi şəkillərdə Ariflə yanaşı qızı Gülşən və digər nəvəsi Səmərrux da var.

Qeyd edək ki, Ələkbər Xəyalə adlı qızla ailəlidir. (axşam.az)

