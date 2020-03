Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında keçiriləcək növbəti görüşün vaxtı məlum olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, prezidentlərin görüşü martın 5-də Moskvada baş tutacaq.



Görüşdə Suriyanın İdlib vilayətində yaşanan gərginlikdən çıxış yolları müzakirə ediləcək.

