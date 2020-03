Ermənistanda 32 nəfər koronavirusa yoluxma şübhəsi ilə karantinə alınıb.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın səhiyyə naziri Arsen Torosyan bildirib.



Nazir deyib ki, ölkədə koronavirusa ilk yoluxma halı fevralın 29-da qeydə alınıb.

