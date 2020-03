İran Prezidenti Həsən Ruhani Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığı aparıb.

Publika.az Rusiya mətbuatına istinadla xəbər verir ki, danışıq zamanı İral lideri Ərdoğana İdlib üzrə Rusiyanın iştirakı olmadan üçtərəfli görüşün (İran, Türkiyə, Suriya) keçirilməsini təklif edib.

