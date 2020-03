İstanbulda yaşayan türkiyəli fotoqraf Uğur Gallen əsərlərində günümüz dünyasının iki fərqli üzünü göstərib.

Milli.Az-ın bakupost.az-a istinadən xəbərinə görə, bir tərəfdə çox xoşbəxt dünya, digər yanımızda isə qan ağlayan gözlər var.

Bu fotoları həm "İnstagram" profilində, həm də dünyaca məşhur saytlarda yayımlayan Uğur Gallen cəsarətli əsərləri ilə dünyada əks-səda yarada bilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.