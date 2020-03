Sonuncu dəfə "Kadın" serialında rol alan aktrisa Özge Özpirinçci Pelin Kayanın "YouTube"da yayımlanan verilişində qonaq olarkən maraqlı etiraf edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa çəkilişlər zamanı tək gözünün kiçilməsinə əsəbiləşdiyini bildirib:

"Yorğun və yuxusuz o olduğum zamanı gözümün biri kiçilir. Bəzən buna görə çox əsəbiləşirəm. Görəsən, gözü açıq saxlayan bir şey var deyə, düşünməyə başlayıram".

Milli.Az

