Türkiyə ordusu Əsədin hədəflərinə aman vermir - Çox sayda tank...

Türkiyənin Bəşər Əsədə verdiyi vaxt bitdikdən sonra çox sayda rejim hədəfi atəş altına alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, gecə 00.00-dan etibarən bölgədə vəziyyət gərginləşib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın istinadgahı hesab olunan Lazkiyə başda olmaqla Minnaq və Neyrab hava bazalarını atəş altında saxlayır.

Suriya rejimi, Rusiya hərbi polisi və YPG-nin birlikdə hərəkət etdiyi Tel-Rıfat da hədəflər sırasındadır. Çox sayda hava nəqliyyatı və tank yararsız hala salınıb.

Qeyd edək ki, Rusiya və İran dəstəkli Əsəd rejiminin havadan və qurudan hücumu nəticəsində 34 türk əsgəri şəhid olub, 34-ü yaralanıb.

