Bakı şəhəri, Nərimanov rayonunda həyət evlərində yanğın başlayıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu gün saat 14.20 radələrində Nərimanov rayonu, İsmayıl Hidayətzadə küçəsində həyət evlərinin birində başlayan yanğın qısa müddətdə qonşuluqdakı iki evə də keçib.

Saat 14.30 radələrində hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadaları gəlib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.