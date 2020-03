Kyeza Premyer Liqa nəhənginin hədəfində

"Mançester Yunayted" yayda heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirə bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, baş məçqçi Ole Qunnar Sulşer "Fiorentina"nın oyunçusu Federiko Kyezanı komandaya gətirmək niyyətindədir.

Sulşerin şəxsi skautu artıq Florensiyaya gedərək 25-ci turda Milan-la matçda (1:1) 22 yaşlı hücumçunu izləyib.

İngiltərə təmsilçisi futbolçunu transfer edəcəyi təqdirdə 60 milyon funt sterlinq ödəməli olacaq. Kyeza bu mövsüm 22 matça çıxaraq 6 qol vurub və 5 qolun ötürməsini verib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.