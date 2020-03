Hande Erçel və sevgilisi Murat Dalkılıçın yaşayacağı ev məlum olub.

Publika.az xəbər verir ki, məşhurlar birlikdə yaşamaq üçün uzun müddətdir axtardıqları məkanı Beykozdakı Çubuklu Vadi Evlərində tapıb.

Cütlük orada Arda Turan, Selçuk İnan, Şahan Gökbakar, Engin Altan Düzyatan və Ralf Tezmanla qonşu olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.