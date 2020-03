Baş rollarını Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbayın canlandırdığı "Hekimoğlu" serialına yeni aktyor daxil olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işinə sonuncu dəfə "Payitaht Abdülhamid"də rol alan aktyor Güven Kıraç da qatılıb.

G.Kıraç serialda xəstəxanın icraçı direktoru "Vahap" obrazını canlandıracaq.

