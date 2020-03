Rusiya Mammoloqlar Assosiasiyasının rəhbəri Nadejda Rojkova "Danışır Moskva" radiostansiyasının efirində süd vəzi xərçəngini inkişaf etdirən faktorları açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, həkim ilk faktor kimi artıq çəkini göstərib. Həkimin izahına əsasən, yağ toxuması kanserogenə çevrilə bilər.

İkinci faktor orqanizmdə dəyişikliyə səbəb olan emosional gərginlik və stressdir. Növbəti sırada isə irsi amillər gəlir.

