Kanadada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 117-yə çatıb

Kanadada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 117 nəfərə çatıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Robert Kox institutundan xəbər verilib.

Daha əvvəl Səhiyyə Nazirliyi 60 yoluxma halı barədə bildirib.

Xəstəlik artıq 16 federal torpaqlarından 9-da qeydə alınıb. Ən çox yoluxma hadisəsi qeydə alınan bölgə Şimali Reyn-Vestfaliyadır - 66 nəfər. 19 hal Bavariyada təsdiqlənib, 15 - Baden-Vürtemberqdə, Hessendə - 8 və Bremen, Hamburg, Aşağı Saksoniya, Reynland-Pfalts və Şlezvig-Qolşteyndə müxtəlif saylarda.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.