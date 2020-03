ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin zərbə qrupu "USS Eyzenhauer" atom təyyarədaşıyan gəmisinin rəhbərliyi ilə Aralıq dənizinə daxil olub.

Virtualaz.org bildirir ki, təyyarədaşıyan gəmini "USS San Jacinto" və "USS Vella Gulf" raket kreyserləri, eləcə də "Tuxtun", "USS James Uilliams" и "USS Stout" esminesləri müşayiət edir.

Məlumata görə, təyyarədaşıyan gəminin göyərtəsində 48 ədəd "F/A-18E Super Hornet" qırıcı-bombardmançıları yerləşdirilib.

Milli.Az

