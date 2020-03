Övladlarını mirasdan məhrum edən 10 məşhur milyarder - FOTO

Varlılar haqqında düşünəndə fikirləşirsən ki, onun sərvəti nəinki özünə, hətta övladlarına və nəvələrinə çatacaq qədərdir. Amma bəzən heç də bütün milyarderlər var-dövlətlərini övladlarına vermirlər. Onlar bunu uşaqlarının əməyi sevməsi üçün etdiklərini deyirlər və pullarının 90 faizini sağ ikən xeyriyyə fondlarına köçürürlər.

Milli.Az axşam.az-a istinadən sərvətini övladlarına miras qoymayan məşhur milyarderləri təqdim edir:

Bil Qeyts - "Maykrasoft" şirkətinin rəhbəri

Elton Con - müğənni

Mark Zukenberq - "Facebook" yaradıcısı

Vladimir Potanin - "İnterros" şirkərinin prezidenti

Eşton Kaçer və Mila Kunis - aktyorlar

Stinq - müğənni

Mixail Fridman - ""Alfa-Qrup" şirkətinin yaradıcısı

Pier Omidyar - "eBay" şirkətinin rəhbəri

Çeki Can - aktyor

Qodon Ramzi - britaniyalı aşbaz

Milli.Az

