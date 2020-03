Almaniya Bundesliqasının 24-cü turunda "Hoffenhaim"ı səfərdə 6:0 hesabıyla məğlub edən "Bayern Münhen" yeni rekord müəyyənləşdirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi ardıcıl 5-ci səfər matçından ən azı 3 qolla dönməyi bacarıb.

Bu isə Bundesliqa tarixində yeni rekorddu. Komanda əvvəlki səfər görüşlərində Köln (4:1), Mainz(3:1), Herta (4:0) və Freiburg-a (3:1) qalib gəlib.

Qeyd edək ki, hazırda aktivində 52 xal olan "Bayern" turnir cədvəlinə başçılıq edir.

Milli.Az

