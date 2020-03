Türk "F-16" qırıcıları Əsəd rejiminə məxsus 2 ədəd "Su-24" təyyarəsini vurub.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə "SANA" agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə Müdafiə naziri Hulusi Akar "İdlibdə əsgərlərimizə qarşı həyata keçirilən hücumdan sonra 27 fevraldan etibarən "Bahar qalxanı" əməliyyatına başlanıb", - deyə bugünkü açıqlamasında bəyan edib.

