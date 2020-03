Türkiyə ordusu Suriyada Əsəd rejiminə məxsus iki “Su-24” qırıcı təyyarəsini məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirib ki, təyyarələr İdlib bölgəsində Türkiyə ordusunun mövqelərinə təhdid yaratdığı üçün vurulub.

