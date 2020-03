İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyinin nəvəsi koronavirusa yaxalanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ərəb KİV-ləri məlumat yayıb.

Rəsmi Tehran isə xəbərlə bağlı hələlik açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, İranda bu günə qədər 593 nəfər koronavirusa yaxalanıb. Onlardan 43 nəfər ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.