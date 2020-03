İdlibə getmək istəyirəm, kəfənimi geyindim - Məşhur futbolçu (FOTO)

"Yukatel Denizlispor"un "BtcTurk Yeni Malatyaspor"u 2-0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyundan sonra meydançada maraqlı anlar yaşanıb.

Publika.az xəbər verir ki, "Denizlispor"un oyunçusu Mustafa Yumlu "İdlibə əsgərlərimizin yanına getmək istəyirəm. Kəfənimi geyindim, gözləyirəm" deyə açıqlama verib:

"Futbol barəsində danışmaq istəmirəm. Muhsin Yazıcıoğlunun sözləri yerinə düşər: "Millət olaraq müharibəni sevmirik, amma söhbət Vətəndirsə, dünyanın şah damarını kəsərik". Əsgərlikdə olmuşam. Amma İdlibə əsgərlərimizin yanına getmək istəyirəm. Lazım olsa onların ayaqqabı və çantalarını da təmizləyərəm".

