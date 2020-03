Netta qorxusundan konsertini təxirə saldı - FOTO

"Eurovision 2018"in qalibi Netta Barzilai koronavirus səbəbindən konsertini təxirə salıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, fevralın 4-ü Xorvatiyada konserti nəzərdə tutulan ifaçı bu barədə özü məlumat verib. O, nə özünü, nə də sevənlərini təhlükəyə atmaq istəmədiyini bildirib.

Məlumata görə, Xorvatiyada adıçəkilən virusa yoluxanlarının sayının artması müğənnini təşvişə salıb.

Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanı Rotterdamda (Niderland) keçiriləcək "Eurovision 2020"də Samirə Əfəndi təmsil edəcək.

Milli.Az

