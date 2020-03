İdlib vilayətində Suriya ordusuna məxsus iki təyyarənin vurulma anına dair görüntülər yayılıb.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyə Hava Qüvvələri tərəfindən vurulan “Su-24”lərin pilotları katapult edərək sağ qalıb. Suriya dövlət agentliyinin məlumatına görə, pilotlar xəsarət almayıb.

Anar Türkeş

